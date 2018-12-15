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Трюдо поздравил Пашиняна с проведением в Армении «выборов на высоком уровне»

Трюдо поздравил Пашиняна с проведением в Армении «выборов на высоком уровне»
15 декабря 2018 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Премьер-министр Канады поздравил Пашиняна с проведением в Армении выборов на высоком уровне и добавил, что это важно не только для Армении, но и для всего региона и мира в целом.

Пашинян поблагодарил Трюдо за поздравления и подчеркнул важность столь высокой оценки выборов со стороны международных наблюдателей.

«Сейчас открывается еще больше возможностей для дальнейшего развития и продвижения армяно-канадских отношений, и настало время работать в этом направлении», – подчеркнул Пашинян.

Трюдо отметил, что правительство Канады и он лично готовы приложить все усилия для поддержки Армении. По его словам, Канада имеет большие инвестиционные возможности во многих сферах, и возглавляемое им правительство готово поддержать, чтобы они стали реальностью в Армении.

Пашинян добавил, что для Армении важно привлечение канадских инвестиций, что приведет в страну высокие стандарты управления.

«Мы стремимся приложить усилия для того, чтобы наша страна стала более привлекательной для канадского бизнеса и инвесторов в целом. Мы хорошо понимаем, что для этого крайне важно наличие независимой судебной системы, и мы полны решимости реформировать систему нашего правосудия и привести ее в соответствие с самыми высокими стандартами, как в Канаде. Я рад, что у нас общее видение демократии», – отметил Никол Пашинян.

Лидеры двух стран выразили надежду, что в ближайшее время у них будет возможность встретиться и обсудить вопросы двусторонней повестки дня.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

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