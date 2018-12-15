Трюдо поздравил Пашиняна с проведением в Армении «выборов на высоком уровне»
15 декабря 2018 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Премьер-министр Канады поздравил Пашиняна с проведением в Армении выборов на высоком уровне и добавил, что это важно не только для Армении, но и для всего региона и мира в целом.
Пашинян поблагодарил Трюдо за поздравления и подчеркнул важность столь высокой оценки выборов со стороны международных наблюдателей.
«Сейчас открывается еще больше возможностей для дальнейшего развития и продвижения армяно-канадских отношений, и настало время работать в этом направлении», – подчеркнул Пашинян.
Трюдо отметил, что правительство Канады и он лично готовы приложить все усилия для поддержки Армении. По его словам, Канада имеет большие инвестиционные возможности во многих сферах, и возглавляемое им правительство готово поддержать, чтобы они стали реальностью в Армении.
Пашинян добавил, что для Армении важно привлечение канадских инвестиций, что приведет в страну высокие стандарты управления.
«Мы стремимся приложить усилия для того, чтобы наша страна стала более привлекательной для канадского бизнеса и инвесторов в целом. Мы хорошо понимаем, что для этого крайне важно наличие независимой судебной системы, и мы полны решимости реформировать систему нашего правосудия и привести ее в соответствие с самыми высокими стандартами, как в Канаде. Я рад, что у нас общее видение демократии», – отметил Никол Пашинян.
Лидеры двух стран выразили надежду, что в ближайшее время у них будет возможность встретиться и обсудить вопросы двусторонней повестки дня.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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