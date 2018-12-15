Президент Таджикистана поддержал кандидатуру представителя Белоруссии на пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял во Дворце нации госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, на встрече он поддержал его кандидатуру на пост главы ОДКБ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в военной сфере на двустороннем уровне и в формате Организации Договора о коллективной безопасности, пишет Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу таджикистанского лидера.

Помимо этого в столице Таджикистана поднимался и вопрос назначения нового генсека ОДКБ.

«В этой связи лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выразил готовность поддержать кандидатуру, представленную Республикой Беларусь на эту ответственную должность», – говорится в сообщении.

Ранее Зась уже встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который поддержал его кандидатуру.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.