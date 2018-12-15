Президент Таджикистана поддержал кандидатуру представителя Белоруссии на пост генсека ОДКБ
15 декабря 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял во Дворце нации госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, на встрече он поддержал его кандидатуру на пост главы ОДКБ.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в военной сфере на двустороннем уровне и в формате Организации Договора о коллективной безопасности, пишет Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу таджикистанского лидера.
Помимо этого в столице Таджикистана поднимался и вопрос назначения нового генсека ОДКБ.
«В этой связи лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выразил готовность поддержать кандидатуру, представленную Республикой Беларусь на эту ответственную должность», – говорится в сообщении.
Ранее Зась уже встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который поддержал его кандидатуру.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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