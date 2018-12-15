Борец Мигран Арутюнян посвятил свою победу памяти Азнавура
15 декабря 2018 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный армянский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мигран Арутюнян, проживающий в РФ, в рамках турнира по ММА «Битва на Волге 8» 14 декабря победил 25-летнего Евгения Перепечина из Белоруссии.
Арутюнян победил техническим нокаутом в первом раунде, пишет Fightnews.info.
Победу спортсмен посвятил памяти легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Об этом Арутюнян сделал запись в Instagram.
«Победа посвящается великому маэстро и человеку с огромным сердцем – Шарлю Азнавуру», – написал спортсмен.
Этот бой был вторым для Арутюняна после перехода в ММА. Первый поединок спортсмен провел в этом году в Ростове, одолев иранца Али Юсефи.
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