Борец Мигран Арутюнян посвятил свою победу памяти Азнавура

PanARMENIAN.Net - Известный армянский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мигран Арутюнян, проживающий в РФ, в рамках турнира по ММА «Битва на Волге 8» 14 декабря победил 25-летнего Евгения Перепечина из Белоруссии.

Арутюнян победил техническим нокаутом в первом раунде, пишет Fightnews.info.

Победу спортсмен посвятил памяти легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Об этом Арутюнян сделал запись в Instagram.

«Победа посвящается великому маэстро и человеку с огромным сердцем – Шарлю Азнавуру», – написал спортсмен.

Этот бой был вторым для Арутюняна после перехода в ММА. Первый поединок спортсмен провел в этом году в Ростове, одолев иранца Али Юсефи.