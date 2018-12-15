ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
15 декабря 2018 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 15 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР более2500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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