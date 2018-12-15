В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

PanARMENIAN.Net - В Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона «желтых жилетов».

15 декабря на Елисейских полях в центре французской столицы проходит очередная акция протеста. Несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки, доступ к которой перекрыт. Чтобы отогнать их от арки, полицейские применили слезоточивый газ, пишет РИА Новоссти.

После этого протестующие, скандируя, отправились к Елисейскому дворцу, хотя этот район тоже перекрыт. Некоторые из них держат в руках флаги Франции, белая полоса в котором перекрашена в желтый цвет в честь «жилетов».

При этом к Елисейским полям продолжают прибывать новые группы протестующих.

Протесты движения «Желтые жилеты», выступающего в том числе против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По данным французских СМИ, всего за это время задержали более 4,5 тысячи человек, из них 4,1 тысячи отправили под стражу.