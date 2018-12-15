Солт-Лейк-Сити может стать кандидатом на проведение зимней Олимпиады-2030
15 декабря 2018 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Олимпийский комитет США выбрал Солт-Лейк-Сити в качестве потенциального кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Дата официальной подачи заявки пока не определена.
Солт-Лейк-Сити был выбран в том числе потому, что расходы на организацию и проведение соревнований здесь будут ниже, чем в других американских городах, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.
После Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити сохранилась многочисленная спортивная инфраструктура. Ранее в Олимпийском комитете США заявили, что не рассматривают подачу заявки на проведение Игр в 2026 году.
Потенциальные конкуренты Солт-Лейк-Сити пока не определены. Свой интерес к подаче заявки проявляли Норвегия, Казахстан и Грузия.
В последнее время Международный олимпийский комитет (МОК) все чаще сталкивается с нежеланием населения проводить Олимпиаду из-за высокой стоимости. Так, например, против проведения Игр в 2026 году проголосовали жители швейцарского кантона Вале и канадского города Калгари, который считался одним из главных претендентов на Олимпиаду.
В итоге МОК будет выбирать организатора лишь из двух кандидатов: Милана и Стокгольма. Выборы состоятся на сессии МОК в Лозанне в сентябре 2019 года.
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