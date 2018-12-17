Пашинян: Поток российских туристов в Армению на Новый год увеличится на 76%, это шанс для бизнесменов
17 декабря 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Поток российских туристов в Армению на Новый год увеличится на 76% по сравнению с 2017 годом. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, отметив, что это хороший шанс для бизнесменов.
«Это, конечно, шанс для многих армянских бизнесменов осуществить свою часть экономической революции и создать прочные основы для более мощного туристического бума летом», - отметил Пашинян.
Ранее «Известия» со ссылкой на тревел-агентство OZON.travel сообщили, что первое место среди зарубежных направлений для россисйких туристов на Новый год занимает Армения — в этом году спрос на нее по сравнению с 2017-м увеличился на 76%. Сказывается снижение стоимости билетов на 12%, а также относительно недорогое проживание и сервис внутри страны.
На втором месте оказалась Германия. Спрос на это направление также вырос на 27% при незначительном снижении стоимости билета на 6%. Тройку лидеров замкнул Таиланд, даже несмотря на снижение спроса на 6% по сравнению с 2017 годом.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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