Пашинян: Поток российских туристов в Армению на Новый год увеличится на 76%, это шанс для бизнесменов

PanARMENIAN.Net - Поток российских туристов в Армению на Новый год увеличится на 76% по сравнению с 2017 годом. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, отметив, что это хороший шанс для бизнесменов.

«Это, конечно, шанс для многих армянских бизнесменов осуществить свою часть экономической революции и создать прочные основы для более мощного туристического бума летом», - отметил Пашинян.

Ранее «Известия» со ссылкой на тревел-агентство OZON.travel сообщили, что первое место среди зарубежных направлений для россисйких туристов на Новый год занимает Армения — в этом году спрос на нее по сравнению с 2017-м увеличился на 76%. Сказывается снижение стоимости билетов на 12%, а также относительно недорогое проживание и сервис внутри страны.

На втором месте оказалась Германия. Спрос на это направление также вырос на 27% при незначительном снижении стоимости билета на 6%. Тройку лидеров замкнул Таиланд, даже несмотря на снижение спроса на 6% по сравнению с 2017 годом.