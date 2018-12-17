Мхитарян впервые оформил дубль в АПЛ
17 декабря 2018 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян отметился в ходе матча с «Саутгемптоном».
В матче 17-го тура чемпионата Англии Мхитарян впервые сделал дубль в АПЛ.
В последний раз он забивал два мяча на клубном уровне в августе 2015 года, когда выступал за «Боруссию».
Несмотря на это, его клубу не удалось выиграть, и матч завершился со счетом 2:3 не в пользу «Арсенала».
Мхитарян в общей сложности забил за «Арсенал» 5 мячей в 25 матчах АПЛ. За «Манчестер Юнайтед», где он выступал ранее, он забил столько же за 39 матчей.
Photo. Getty Images
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