Мхитарян впервые оформил дубль в АПЛ

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян отметился в ходе матча с «Саутгемптоном».

В матче 17-го тура чемпионата Англии Мхитарян впервые сделал дубль в АПЛ.

В последний раз он забивал два мяча на клубном уровне в августе 2015 года, когда выступал за «Боруссию».

Несмотря на это, его клубу не удалось выиграть, и матч завершился со счетом 2:3 не в пользу «Арсенала».

Мхитарян в общей сложности забил за «Арсенал» 5 мячей в 25 матчах АПЛ. За «Манчестер Юнайтед», где он выступал ранее, он забил столько же за 39 матчей.