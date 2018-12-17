В новом парламенте Армении будет 132 депутата: 88 из них - из блока Пашиняна
17 декабря 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил в парламенте 7-го созыва 88 мандатов из 132. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.
Партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» получат 26 и 18 мандатов соответственно. Еще 4 мандата получат представители национальных меньшинств - русских, езидов, ассирийцев у курдов.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
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Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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