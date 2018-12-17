Саркисян поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана
17 декабря 2018 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 17 декабря направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю Национального праздника – Дня независимости Республики Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян выразил уверенность, что усилиями двух стран возможно придать новый импульс повышению эффективности межгосударственного сотрудничества, укрепить торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи, способствовать выявлению потенциала армяно-казахстанского многостороннего сотрудничества.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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