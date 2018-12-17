Саркисян поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана

Боксер Артем Далакян защитил звание чемпиона мира (видео) Таким образом, Артем Далакян второй раз в карьере смог защитить титул чемпиона мира по версии WBA. Таким образом, Артем Далакян второй раз в карьере смог защитить титул чемпиона мира по версии WBA.

В новом парламенте Армении будет 132 депутата: 88 из них - из блока Пашиняна Партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» получат 26 и 18 мандатов соответственно. Партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» получат 26 и 18 мандатов соответственно.

Мхитарян впервые оформил дубль в АПЛ В последний раз он забивал два мяча на клубном уровне в августе 2015 года, когда выступал за «Боруссию» В последний раз он забивал два мяча на клубном уровне в августе 2015 года, когда выступал за «Боруссию»