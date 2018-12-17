Боксер Артем Далакян защитил звание чемпиона мира (видео)
17 декабря 2018 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).
Бой прошел с уверенным преимуществом украинского боксера армянского происхождения. В 6-м раунде Далакян смог отправить своего соперника третий раз в нокдаун и судья засчитал технический нокаут доминиканца в этом поединке. Также Далакян отправлял соперника в нокдаун во втором раунде, пишет AnalitikaUA.net.
Таким образом, Артем Далакян второй раз в карьере смог защитить титул чемпиона мира по версии WBA.
16 марта в ходе квартальной конференции Союза армян Украины председатель организации Вилен Шатворян наградил чемпиона мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна орденом САУ «Активный деятель диаспоры».
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