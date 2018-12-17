Число жертв теракта в Страсбурге увеличилось до 5

PanARMENIAN.Net - Скончался еще один пострадавший во время террористического нападения на рождественском рынке в Страсбурге. 36-летний польский гражданин умер 16 декабря в результате полученных ранений, сообщили представители прокуратуры в Париже. Таким образом, количество жертв теракта увеличилось до пяти человек.

Барто Педро Орент-Недзельский прожил в Страсбурге около 20 лет. По свидетельству очевидцев, вечером 11 декабря, когда произошло нападение, он вместе с группой своих друзей пытался помешать террористу, когда тот намеревался войти в работающий бар. В этот момент Орент-Недзельский и получил тяжелое ранение. Там же был ранен и итальянский гражданин Антонио Мегалицци, скончавшийся 14 декабря, пишет Deutsche Welle.

29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям ярмарки, убив трех и ранив 12 человек. Он сам был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но смог угнать машину такси и скрыться. В его розыске участвовали более 700 солдат и полицейских.

Предполагали, что преступник покинул город и даже перебрался в Германию, но 13 декабря в Страсбурге, на улице Лазарет в районе Нейдорф, вооруженный ножом и пистолетом Шекатт атаковал полицейских и был застрелен ответным огнем. Ранее он уже находился под подозрением полиции и 27 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия выслала Шекатта во Францию. Расследование обстоятельств теракта продолжается, полиция допросила родственников Шекатта и нескольких подозреваемых в соучастии.