Егоян: Лукашенко озвучил только свои слова, умолчав про ответ Пашиняна

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян в беседе с PanARMENIAN.Net прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, почему Пашинян не критикует Россию за продажу оружия Азербайджану, отметив, что Лукашенко с очередной закрытой беседы озвучил только свои слова, умолчав о том, какие ответы были получены от и.о. премьера Армении.

«Считаю необходимым сделать несколько важных заявлений по поводу заявления господина Лукашенко.Во-первых, к сожалению, он продолжает практику озвучивания содержания бесед с закрытых встреч.К сожалению, с очередной закрытой встречи он опубликовал только то, что сказал, и не озвучил ответы, полученные от премьер-министра Армении»,- заявил Егоян.

По его словам, Пашинян всегда в беседе с президентом РФ, в том числе во время упомянутой Лукашенко встречи, поднимает проблему поставок российского оружия в Азербайджан.

Ранее Лукашенко коснулся разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном во время саммита СНГ, где затронул критику Еревана в адрес Минска в связи с продажей оружия Азербайджану. «При Путине я ему (Пашиняну - ред.) сказал, это было на саммите СНГ, там и Ильхам (Алиев - ред.) был... Я ему сказал, Никол давай расставим все точки над «i» – Кто первое место занимает по торговле оружием Азербайджану? Кто? Россия... И я ему – а чего ты язык засунул... Скажи ему, покритикуй Владимира Владимировича... А, боишься? А второе место кто – Израиль, а третье – Турция. Но а четвертое или пятое место, с учетом «Полонезов», занимает Беларусь. «Полонезов» нет, будем десятыми. Ну, вот что ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну, ты скажи, и я буду молчать... Вот какой шел разговор», - рассказал Лукашенко.