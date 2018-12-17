Лавров: Москва и Ереван готовят документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать неприсутствие в Армении иностранных военных. Об этом Лавров сообщил в интервью «Комсомольской правде».

«С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных и который будет гарантировать то, что все это транспарентно»,- отметил Лавров в ответ на вопрос о том, почему Россия «разрешила в 2016 году построить в Армении три американских биологических лаборатории».

По его словам, несмотря на то, что Грузия и Армения открыли доступ в лаборатории для российских дипломатов, там должны проводить проверки специалисты, а не представители госведомств.

Лавров также ответил на вопрос о том, что в Армении у США второе по численности в мире посольство, и число его работников превышает количество российских дипломатов в РА.

«Да, здесь у них количественный перевес, я так скажу. Мы не можем таким количеством ответить, не можем зеркально насоздавать таких же марионеточных организаций (называя вещи своими именами), потому что у многих очень провокационная повестка дня. Я согласен с тем, что необходимо работать со всеми политическими силами. Неправда, что мы этого не делаем. Мы работаем со всеми, и не только в Закавказье, но и в других частях постсоветского пространства, работаем со всеми системными оппозиционерами. С несистемными, с подпольщиками мы не работаем. Я думаю, что это правильно. Но различные парламентские структуры – да, мы с ними имели отношения. Так же как мы имели отношения с теми 9 депутатами, которые от партии (и.о. премьера Армении Никола) Пашиняна были в парламенте во времена правительства (третьего президента РА) Сержа Саргсяна. Другое дело, что, наверное, мы утратили… Вернее, наверное, мы приобрели иммунитет против революций. Потому что все то, что сейчас Запад делает на постсоветском пространстве, это готовит революции. Может быть, это наша беда, но уж точно не наша вина»,- заявил Лавров.

Ранее «Коммерсант» писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечлось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.

Во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант» сообщил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.

В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.