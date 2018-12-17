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Президент Армении и премьер Грузии подчеркнули важность углубления эффективного сотрудничества

Президент Армении и премьер Грузии подчеркнули важность углубления эффективного сотрудничества
17 декабря 2018 - 17:41 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках совершенного в Грузию рабочего визита президент Армении Армен Саркисян17 декабря в Тбилиси провел беседу в формате тет-а-тет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Бахтадзе выразил благодарность Саркисяну за участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Грузии и подчеркнул, что рад принять президента РА в Грузии.

В свою очередь Саркисян отметил, что для него также большая честь находиться в соседней и дружественной стране в столь важный для Грузии период.

Президент Армении и премьер-министр Грузии обменялись мыслями вокруг текущей повестки армяно-грузинских отношений. Стороны подчеркнули важность еще большего углубления эффективного сотрудничества в различных сферах.

В частности, Армен Саркисян и Мамука Бахтадзе обратились также к вопросам развития торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере образования и культуры.

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