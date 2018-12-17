Президент Армении и премьер Грузии подчеркнули важность углубления эффективного сотрудничества
17 декабря 2018 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках совершенного в Грузию рабочего визита президент Армении Армен Саркисян17 декабря в Тбилиси провел беседу в формате тет-а-тет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Бахтадзе выразил благодарность Саркисяну за участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Грузии и подчеркнул, что рад принять президента РА в Грузии.
В свою очередь Саркисян отметил, что для него также большая честь находиться в соседней и дружественной стране в столь важный для Грузии период.
Президент Армении и премьер-министр Грузии обменялись мыслями вокруг текущей повестки армяно-грузинских отношений. Стороны подчеркнули важность еще большего углубления эффективного сотрудничества в различных сферах.
В частности, Армен Саркисян и Мамука Бахтадзе обратились также к вопросам развития торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере образования и культуры.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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