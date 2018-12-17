Армения улучшила позиции в рейтинге благополучия и экономического развития 2018 года

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 69-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования The Boston Consulting Group (BCG).

Армения с 51.7 очками в рейтинге расположилась между Таиландом (68 место) и Бразилией (70 место). В 2017 году Армения занимала 70 место.

Соседняя Грузия заняла в рейтинге 60 место, Азербайджан - 71-е, Украина - 67-е, Россия - 59-е, Турция - 63-е.

Лидером рейтинга стала Норвегия, далее следуют Швейцария и Исландия. Также в десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Хуже всего ситуация в Центральноафриканской Республике.