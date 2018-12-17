Армения улучшила позиции в рейтинге благополучия и экономического развития 2018 года
17 декабря 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения заняла 69-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования The Boston Consulting Group (BCG).
Армения с 51.7 очками в рейтинге расположилась между Таиландом (68 место) и Бразилией (70 место). В 2017 году Армения занимала 70 место.
Соседняя Грузия заняла в рейтинге 60 место, Азербайджан - 71-е, Украина - 67-е, Россия - 59-е, Турция - 63-е.
Лидером рейтинга стала Норвегия, далее следуют Швейцария и Исландия. Также в десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Хуже всего ситуация в Центральноафриканской Республике.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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