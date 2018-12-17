Эрдоган: Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований к востоку от реки Евфрат, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы поговорили с Трампом. Эти террористы должны уйти с востока Евфрата. Если они не уйдут, то мы выдворим их. Потому что они нас беспокоят», – сказал Эрдоган. По его словам, Трамп «дал положительный ответ», пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что турецкие военные готовы начать военную операцию вдоль всего участка турецко-сирийской границы в любое время.

Ранее Эрдоган призвал США вывести с восточной части Евфрата в Сирии курдские отряды народной самообороны (YPG). YPG считается в Турции террористической организацией, связанной с также запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

До этого турецкая армия уже неоднократно проводила операции против курдов на территории Сирии. Сирийские курды являются союзниками США в борьбе против запрещенной в России группировки «Исламское государство».