На ряде автодорог Армении - снег: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 18 декабря, по состоянию на 09:30, на ряде автодорог в Армении шел снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Снег шел на автодорогах Аштарака, Апарана, Арагаца, Спитака, Талина, Артика, Котайка, Арарата, Вайка, Сисиана, Гориса, на участке дороги Талин-Маралик-Ахурян.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей и для автомобилей с прицепом.

На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Как сообщают из дорожного департамента министерства инфраструктур Грузии, автодорога Степанцминда – Ларс сегодня, 18 декабря, по состоянию на 10:00, открыта для проезда всех транспортных средств.