На ряде автодорог Армении - снег: Ларс открыт
18 декабря 2018 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 декабря, по состоянию на 09:30, на ряде автодорог в Армении шел снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Снег шел на автодорогах Аштарака, Апарана, Арагаца, Спитака, Талина, Артика, Котайка, Арарата, Вайка, Сисиана, Гориса, на участке дороги Талин-Маралик-Ахурян.
Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей и для автомобилей с прицепом.
На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Как сообщают из дорожного департамента министерства инфраструктур Грузии, автодорога Степанцминда – Ларс сегодня, 18 декабря, по состоянию на 10:00, открыта для проезда всех транспортных средств.
Самое значимое
Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Partner news
Последние новости
Посол РФ: Путин не поздравил Пашиняна с выборами из-за «фактора протокола» «Действует фактор протокола, в межгосударственном протоколе такого рода поздравления не приняты»,- заявил Копыркин
СМИ: Шумахер больше не прикован к постели Легендарный немецкий гонщик не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в ежедневной медицинской помощи
Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед» «Мы бы хотели поблагодарить его за работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении клуба.
Армения поддержала РФ во время голосования по Крыму в ООН Резолюцию поддержало 66 стран, воздержалось 72.