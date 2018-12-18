Фильм о Спитакском землетрясении не вошел в шорт-лист премии «Оскар»
18 декабря 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Драматический фильм «Спитак» о разрушительном землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года российского режиссера Александра Котта, выдвинутый Арменией на престижную премию «Оскар», не вошел в шорт-лист премии 2019 года.
Ранее фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар» 2019 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В шорт-лист премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошли 9 картин, в том числе одна с постсоветского пространства - казахский фильм «Айка».
Победитель будет объявлен 24 февраля.
Хотя «Спитак» основан на реальных событиях и включает эпизоды, снятые по рассказам очевидцев, картину нельзя назвать хроникой. Режиссер намеренно оставляет за кадром визуальные ужасы, сосредоточившись на переживаниях героев. В фильме почти нет слов — горе его персонажей молчаливое. Сам режиссер называет эту картину «фильм-реквием», в котором он стремился передать «панику, отчаяние, мужество и героизм» тех, кто вопреки стихии пытался найти свой дом и близких.
Главную роль исполнил армянский актер Лерник Арутюнян. По сюжету у него будет русский друг, которого сыграл Олег Васильков. В ленте есть линия солдат гражданской обороны, их роли исполняют Александр Кузнецов и Константин Поярков.Также в ленте сыграли французские актеры Оливье Пэйджес и Жозефин Жапи.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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