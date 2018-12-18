Алиев: В 2018 году Азербайджан подписал много важных оборонных контрактов
18 декабря 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с очередными воинственными заявлениями, отметив, что наряду с другими факторами для урегулирования карабахского конфликта наиболее «первостепенным является наша военная сила и мощь».
Он отметил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь. «Хотелось сказать, что в этом году мы подписали много важных контрактов. В результате исполнения этих контрактов в страну будут ввозиться самое современное вооружение и техника», - сказал Алиев, пишет Interfax.az.
Он вновь повторил, что в результате успешной операции азербайджанской армии под «полный контроль Азербайджана перешло 11 тыс га территории в Нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы».
«Обладание этими высотами позволяет нам полностью контролировать стратегические дороги и коммуникации на территории Армении»,- заявил Алиев.
В свою очередь, замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев заявил, что объем производства продукции оборонного назначения, производимого на предприятиях министерства оборонной промышленности (МОП) в 2018 году по сравнению с 2007 годом вырос в 33 раза.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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