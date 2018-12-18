Алиев: В 2018 году Азербайджан подписал много важных оборонных контрактов

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с очередными воинственными заявлениями, отметив, что наряду с другими факторами для урегулирования карабахского конфликта наиболее «первостепенным является наша военная сила и мощь».

Он отметил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь. «Хотелось сказать, что в этом году мы подписали много важных контрактов. В результате исполнения этих контрактов в страну будут ввозиться самое современное вооружение и техника», - сказал Алиев, пишет Interfax.az.

Он вновь повторил, что в результате успешной операции азербайджанской армии под «полный контроль Азербайджана перешло 11 тыс га территории в Нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы».

«Обладание этими высотами позволяет нам полностью контролировать стратегические дороги и коммуникации на территории Армении»,- заявил Алиев.

В свою очередь, замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев заявил, что объем производства продукции оборонного назначения, производимого на предприятиях министерства оборонной промышленности (МОП) в 2018 году по сравнению с 2007 годом вырос в 33 раза.