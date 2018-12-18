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Макрон: Выборы в РА показали верность армянского народа демократическим ценностям

Макрон: Выборы в РА показали верность армянского народа демократическим ценностям
18 декабря 2018 - 13:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Избирательный процесс в Армении показал, что армянский народ верен демократическим ценностям и принципу верховенства закона. Об этом говорится в поздравительном письме президента Франции Эмманюэля Макрона и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну по случаю выборов в парламент РА.

«От себя лично и от имени народа Франции сердечно поздравляю вас с победой, одержанной вашей политической партией на парламентских выборах 9 декабря», - написал Макрон.

Он подчеркнул давность и качество двусторонних отношений между Арменией и Францией.

«Франция продолжит оказывать Армении поддержку в осуществлении реформ, при помощи которых вы хотите повысить эффективность экономики и благосостояние армянского народа. В то же время Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ продолжит усилия, направленные на мирное и справедливое решение карабахской проблемы»,- говорится в послании Макрона.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

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