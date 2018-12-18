Макрон: Выборы в РА показали верность армянского народа демократическим ценностям
18 декабря 2018 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Избирательный процесс в Армении показал, что армянский народ верен демократическим ценностям и принципу верховенства закона. Об этом говорится в поздравительном письме президента Франции Эмманюэля Макрона и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну по случаю выборов в парламент РА.
«От себя лично и от имени народа Франции сердечно поздравляю вас с победой, одержанной вашей политической партией на парламентских выборах 9 декабря», - написал Макрон.
Он подчеркнул давность и качество двусторонних отношений между Арменией и Францией.
«Франция продолжит оказывать Армении поддержку в осуществлении реформ, при помощи которых вы хотите повысить эффективность экономики и благосостояние армянского народа. В то же время Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ продолжит усилия, направленные на мирное и справедливое решение карабахской проблемы»,- говорится в послании Макрона.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Посол РФ: Путин не поздравил Пашиняна с выборами из-за «фактора протокола» «Действует фактор протокола, в межгосударственном протоколе такого рода поздравления не приняты»,- заявил Копыркин
СМИ: Шумахер больше не прикован к постели Легендарный немецкий гонщик не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в ежедневной медицинской помощи
Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед» «Мы бы хотели поблагодарить его за работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении клуба.
Посол РФ: Вопрос нового генсека ОДКБ должен быть решен с учетом укрепления Организации Он напомнил, что вопрос нового генсека ОДКБ решается на уровне глав государств.