МИД РФ - о словах Лаврова об иностранных военных в Армении: Речь шла о биолабораториях

PanARMENIAN.Net - МИД РФ внес некоторые прояснения в заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о документе, «запрещающем размещение иностранных военных в Армении», о котором министр рассказал в интервью «Комсомольской правде».

В измененном тексте, представленном МИД РФ, Лавров говорит о неприсутствии иностранных военных на биологических лабораториях Армении.

Так, согласно МИД РФ, Лавров сказал: «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в этих биолабораториях и то, что все это транспарентно».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать неприсутствие в Армении иностранных военных.«С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных и который будет гарантировать то, что все это транспарентно»,- отметил Лавров в ответ на вопрос о том, почему Россия «разрешила в 2016 году построить в Армении три американских биологических лаборатории».

Ранее «Коммерсант» писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечлось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.