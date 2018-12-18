// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Дом Тарантино ограбили

Дом Тарантино ограбили
18 декабря 2018 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Двое мужчин проникли в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Кинематографист в это время находился там же.

Отмечается, что инцидент произошел ночью. Как рассказал источник, грабители разбили окно, выходящее на задний двор, чтобы попасть внутрь, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.

Тарантино обнаружил мужчин в своем доме и, по словам собеседника портала, столкнулся с ними. Что именно сделал режиссер, не уточняется, однако грабители в спешке покинули его жилище. Они похитили у Тарантино драгоценности и другие вещи.

В конце ноября стало известно, что 55-летний Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик. Это первый брак кинематографиста.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Тарантино ужаснул собственных грабителей
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Посол РФ: Путин не поздравил Пашиняна с выборами из-за «фактора протокола» «Действует фактор протокола, в межгосударственном протоколе такого рода поздравления не приняты»,- заявил Копыркин
СМИ: Шумахер больше не прикован к постели Легендарный немецкий гонщик не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в ежедневной медицинской помощи
Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед» «Мы бы хотели поблагодарить его за работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении клуба.
Армения поддержала РФ во время голосования по Крыму в ООН Резолюцию поддержало 66 стран, воздержалось 72.