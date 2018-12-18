Дом Тарантино ограбили

PanARMENIAN.Net - Двое мужчин проникли в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Кинематографист в это время находился там же.

Отмечается, что инцидент произошел ночью. Как рассказал источник, грабители разбили окно, выходящее на задний двор, чтобы попасть внутрь, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.

Тарантино обнаружил мужчин в своем доме и, по словам собеседника портала, столкнулся с ними. Что именно сделал режиссер, не уточняется, однако грабители в спешке покинули его жилище. Они похитили у Тарантино драгоценности и другие вещи.

В конце ноября стало известно, что 55-летний Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик. Это первый брак кинематографиста.