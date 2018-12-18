Посол РФ: Вопрос нового генсека ОДКБ должен быть решен с учетом укрепления Организации
18 декабря 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос о новом генсеке ОДКБ должен быть решен с учетом укрепления Организации. Об этом заявил 18 декабря посол России в Армении Сергей Копыркин.
«Вопрос должен быть решен, чтобы Организация лишь укреплялась. Позиция России построена на укреплении взаимоотношений стран-членов и ОДКБ в целом», - сказал Копыркин на пресс-конференции, пишет Aysor.am.
Он напомнил, что вопрос нового генсека ОДКБ решается на уровне глав государств.
2 ноября по инициативе армянской стороны генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Кандидатуру нового генсекретаря организации планировалось обсудить на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге 6 декабря, однако он был отменен.
В кулуарах прошедшего в этот день в Северной столице саммита ЕАЭС Лукашенко сообщил журналистам, что лидеры приняли решение назначить новым генеральным секретарем ОДКБ представителя Белоруссии. В Армении это заявление опровергли.
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