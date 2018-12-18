Армения поддержала РФ во время голосования по Крыму в ООН

PanARMENIAN.Net - Армения была в числе стран, которые на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не поддержали инициированную Украиной резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Резолюцию поддержало 66 стран, воздержалось 72.

В частности, против проголосовали Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве, пишетSegodnya.ua.

Среди стран, которые воздержались при голосовании – Китай, Казахстан, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Пакистан, Катар, Южно-Африканская республика, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации «вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий». Также в резолюции высказан призыв к России прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.

Армения голосовала против резолюций Украины по Крыму в 2017 и 2016 годах.