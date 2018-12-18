Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уволен из клуба.Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба клуба.

«Мы бы хотели поблагодарить его за работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении клуба.

В скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера.

Ходят слухи, что «Манчестер Юнайтед» заплатит Моуринью за досрочное расторжение контракта 24 млн фунтов.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».