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Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед»

Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед»
18 декабря 2018 - 14:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уволен из клуба.Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба клуба.

«Мы бы хотели поблагодарить его за работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении клуба.

В скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера.

Ходят слухи, что «Манчестер Юнайтед» заплатит Моуринью за досрочное расторжение контракта 24 млн фунтов.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

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