СМИ: Шумахер больше не прикован к постели
18 декабря 2018 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Стали известны некоторые подробности состояния семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера.
Легендарный немецкий гонщик не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в ежедневной медицинской помощи, стоимость которой доходит до 50 тысяч фунтов, пишет Eurosport со ссылкой на Daily Mail.
Шумахер живет вместе с семьей в доме в Швейцарии. Друзьям по-прежнему запрещено разглашать любую информацию о состоянии гонщика. Но недавно стало известно, что Шумахера могут перевести в клинику Далласа, которая специализируется на черепно-мозговых травмах.
29 декабря исполнится 5 лет с момента травмы Шумахера. Он получил ее, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле.
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