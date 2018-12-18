СМИ: Шумахер больше не прикован к постели

PanARMENIAN.Net - Стали известны некоторые подробности состояния семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера.

Легендарный немецкий гонщик не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в ежедневной медицинской помощи, стоимость которой доходит до 50 тысяч фунтов, пишет Eurosport со ссылкой на Daily Mail.

Шумахер живет вместе с семьей в доме в Швейцарии. Друзьям по-прежнему запрещено разглашать любую информацию о состоянии гонщика. Но недавно стало известно, что Шумахера могут перевести в клинику Далласа, которая специализируется на черепно-мозговых травмах.

29 декабря исполнится 5 лет с момента травмы Шумахера. Он получил ее, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле.