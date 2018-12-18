Посол РФ: Путин не поздравил Пашиняна с выборами из-за «фактора протокола»

PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян не получил поздравления от президента России Владимира Путина по итогам прошедших в стране 9 декабре внеочередных выборов в Национальное собрание Армении из-за «фактора протокола».

«Действует фактор протокола, в межгосударственном протоколе такого рода поздравления не приняты. Поздравления, как правило, направляются, когда есть назначения. Этому вопросу мы уделяем самое пристальное внимание, отслеживаем график формирования властных структур в Армении, и поэтому, думаю, что с этим вопроса не возникнет», - сказал Копыркин на пресс-конференции.

Он отметил, что суть ситуации хорошо выразила пресс-секретарь МИД Мария Захарова, которая сказала, что российская сторона настроена на продолжение самого конструктивного взаимодействия с новым руководством страны, парламентом, правительством в целях развития и закрепления отношений.

Однако слова посла противоречат действительности. Президент Российской Федерации Владимир Путин все еще не поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении, лидера блока «Мой шаг» Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 9 декабря. Между тем после парламентских выборов 2 апреля 2017 года Путин уже на следующий день поздравил лидера правящей Республиканской партии Армении (РПА), третьего президента Армении Сержа Саргсяна с победой РПА, которая набрала 49.12% голосов.

В отличие от поздравлений от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Европейского союза и готовности поддержать новое правительство Армении, стратегический союзник РА коснулся темы досрочных выборов в Армении всего через четыре дня после них, и то на уровне пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровы. При этом не было сделано отдельного заявления, Захарова затронула тему во время очередного брифинга.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.