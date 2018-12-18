Украинская церковь не планирует зависеть от Константинополя
18 декабря 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Православная церковь Украины не будет зависеть от Константинополя. Об этом сообщил в эфире украинского канала ICTV ее глава митрополит Епифаний.
Он заявил, что информация о подчинении украинской церкви константинопольскому патриарху Варфоломею недостоверна и распространяется врагами новой церковной структуры. По словам Епифания, роль Константинопольского патриархата заключалась в помощи в обретении независимости, и теперь Киев ждет томоса (указа) об обретении автокефалии, пишет Lenta.ru.
«Константинополь как мать всех церквей помогает нам объединиться, создать структуру новой церкви, а после вручения томоса — стать самоуправляемой церковью. Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя. Томос является как бы вторым крещением для Украины», — сказал митрополит.
Также Епифаний прокомментировал сообщения о захвате храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По его словам, это слухи, которые не соответствуют действительности. «Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны «единой церкви» не будет. Но те приходы, которые проявят желание, должны быть приняты», — сообщил иерарх.
Епифаний отметил, что церковь на Украине должна реформироваться, но изменения необходимо вводить постепенно, во избежание раскола. «Есть календарный вопрос — мы можем в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь», — подытожил митрополит.
15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако ранее издание «Вести» сообщало, что речи об автокефалии в нем не идет. В частности, украинскую церковь будет возглавлять митрополит, а не патриарх.
В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП.
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