Доклад ВЭФ: Равноправия женщин и мужчин удастся достичь через 200 лет
18 декабря 2018 - 18:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Чтобы достичь подлинного равноправия мужчин и женщин, в том числе в оплате труда, потребуется еще 202 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018» Всемирного экономического форума.
Гендерное неравенство в сферах политики, здравоохранения и образования за год улучшилось менее чем на 0,1 процента, что означает, что для достижения паритета потребуется 108 лет. Однако разрыв в экономических возможностях остается самой проблемной областью, пишет Lenta.ru.
«В глобальном масштабе мы видим, что у нас нет ни одной страны, которая достигла бы гендерного равенства, независимо от уровня развития, региона или типа экономики. Гендерное неравенство — это реальность во всем мире, и мы видим это во всех аспектах жизни женщин», — сказала Анна-Карин Джатфорс, региональный директор структуры «ООН-женщины». Она добавила, что «202 года — это слишком долго для экономической справедливости».
Первое место в глобальной рейтинговой таблице уже на протяжении 10 лет занимает Исландия — путь к обеспечению полного равенства она преодолела на 85,8 процента. За ней следуют Норвегия, Швеция и Финляндия. Россия расположилась на 75-й строчке, опустившись на четыре пункта по сравнению с прошлым годом.
Страны с минимальным прогрессом в области обеспечения равноправия экономических возможностей находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке — Саудовская Аравия, Иран, Чад, Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Посол РФ: Путин не поздравил Пашиняна с выборами из-за «фактора протокола» «Действует фактор протокола, в межгосударственном протоколе такого рода поздравления не приняты»,- заявил Копыркин
СМИ: Шумахер больше не прикован к постели Легендарный немецкий гонщик не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в ежедневной медицинской помощи
Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед» «Мы бы хотели поблагодарить его за работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении клуба.
Армения поддержала РФ во время голосования по Крыму в ООН Резолюцию поддержало 66 стран, воздержалось 72.