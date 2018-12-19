The Economist назвал Армению страной года

PanARMENIAN.Net - Авторитетное британское издание The Economist признало Армению «Страной года».

Звания удостаивается не самая влиятельная, богатая страна или страна с самой вкусной кухней, а государство, добившееся за год наибольшего прогресса и удачи.

Издание отмечает, что третий президент Армении Серж Саргсян попытался продлить срок своего правления, став премьер-министром.

«Улицы «заполнились» протестом. Никол Пашинян - харизматичный и бородатый бывший журналист и депутат - пришел к власти легально на волне протеста против коррупции и некомпетентности. Его новый блок набрал 70% голосов на последующих выборах. Путиноподобный властелин был изгнан, и никто не был убит», - отмечает издание.

В статье затрагивается также тема армяно-азербайджанского конфликта.

«Внимание: неприятный территориальный спор Армении с Азербайджаном не был разрешен и может вспыхнуть вновь. Однако древняя и в основном имеющая плохое руководство нация в неспокойном регионе имеет шансы на демократию и обновление. Именно поэтому Армения является нашей страной года. Shnorhavorum yem! (армянское слово «поздравляю» написано латинскими буквами)»,- отметило издание.