The Economist назвал Армению страной года
19 декабря 2018 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетное британское издание The Economist признало Армению «Страной года».
Звания удостаивается не самая влиятельная, богатая страна или страна с самой вкусной кухней, а государство, добившееся за год наибольшего прогресса и удачи.
Издание отмечает, что третий президент Армении Серж Саргсян попытался продлить срок своего правления, став премьер-министром.
«Улицы «заполнились» протестом. Никол Пашинян - харизматичный и бородатый бывший журналист и депутат - пришел к власти легально на волне протеста против коррупции и некомпетентности. Его новый блок набрал 70% голосов на последующих выборах. Путиноподобный властелин был изгнан, и никто не был убит», - отмечает издание.
В статье затрагивается также тема армяно-азербайджанского конфликта.
«Внимание: неприятный территориальный спор Армении с Азербайджаном не был разрешен и может вспыхнуть вновь. Однако древняя и в основном имеющая плохое руководство нация в неспокойном регионе имеет шансы на демократию и обновление. Именно поэтому Армения является нашей страной года. Shnorhavorum yem! (армянское слово «поздравляю» написано латинскими буквами)»,- отметило издание.
Самое значимое
Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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