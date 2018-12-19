// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД Азербайджана: Ереван и Баку достигли взаимопонимания по Карабаху на встречи в Милане

МИД Азербайджана: Ереван и Баку достигли взаимопонимания по Карабаху на встречи в Милане
19 декабря 2018 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане.

«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Мамедъяров на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что поиск путей урегулирования карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года»,- подчеркнул министр.

«Основная цель - добиться ощутимых результатов»,- добавил он.

По его словам, в ходе предстоящей в январе 2019 года встречи с Мнацаканяном также будут обсуждены пути мирного урегулирования конфликта.

«Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан сторонник мирного урегулирования конфликта», - сказал министр.

В Милане 5 декабря в рамках заседания министерского совета ОБСЕ состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Мамедъяром заявил, что очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в январе 2019 года.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Баку и Ереван достигли взаимопонимания по Карабаху в ходе встречи в Милане – Мамедъяров
 Самое значимое
Лукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическимЛукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическим
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дняМосква до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дня
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
Пашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловийПашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловий
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решенВ Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В ЕС достигли согласия по запрету одноразовых пластиковых пакетов и посуды Представители Европейского парламента и стран ЕС согласовали детали запрета, направленного на сокращение пластиковых отходов
Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом (видео) В Twitter бизнесмен пояснил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других электромобилей
Премьер Бельгии подал в отставку Король Филипп может как принять, так и отклонить отставку.
Умерла режиссер «Большого» Пенни Маршалл Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Маршалл умерла у себя дома в Лос-Анджелесе