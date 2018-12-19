МИД Азербайджана: Ереван и Баку достигли взаимопонимания по Карабаху на встречи в Милане
19 декабря 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане.
«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Мамедъяров на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Министр отметил, что поиск путей урегулирования карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.
«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года»,- подчеркнул министр.
«Основная цель - добиться ощутимых результатов»,- добавил он.
По его словам, в ходе предстоящей в январе 2019 года встречи с Мнацаканяном также будут обсуждены пути мирного урегулирования конфликта.
«Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан сторонник мирного урегулирования конфликта», - сказал министр.
В Милане 5 декабря в рамках заседания министерского совета ОБСЕ состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Мамедъяром заявил, что очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в январе 2019 года.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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