МИД Азербайджана: Ереван и Баку достигли взаимопонимания по Карабаху на встречи в Милане

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане.

«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Мамедъяров на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что поиск путей урегулирования карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года»,- подчеркнул министр.

«Основная цель - добиться ощутимых результатов»,- добавил он.

По его словам, в ходе предстоящей в январе 2019 года встречи с Мнацаканяном также будут обсуждены пути мирного урегулирования конфликта.

«Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан сторонник мирного урегулирования конфликта», - сказал министр.

В Милане 5 декабря в рамках заседания министерского совета ОБСЕ состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Мамедъяром заявил, что очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в январе 2019 года.