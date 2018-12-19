Пашинян и Каспршик обсудили вопросы мирных переговоров вокруг карабахского конфликта
19 декабря 2018 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся мирного переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского конфликта.
Стороны подчеркнули важность реализации шагов, необходимых для создания атмосферы взаимного доверия и мирного процесса.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане.
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Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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