Пашинян и Каспршик обсудили вопросы мирных переговоров вокруг карабахского конфликта

«Я считаю, что мы не должны оставлять без генсека такую важную и нужную организацию, как ОДКБ», - подчеркнул президент Киргизии

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В Twitter бизнесмен пояснил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других электромобилей