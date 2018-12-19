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Умерла режиссер «Большого» Пенни Маршалл

Умерла режиссер «Большого» Пенни Маршалл
19 декабря 2018 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в возрасте 75 лет.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Маршалл умерла у себя дома в Лос-Анджелесе, пишет Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

Пенни Маршалл сняла такие фильмы, как «Пробуждение» 1990 года с Робертом Де Ниро, Робином Уильямсом и Джоном Хердом, «Большой» 1988-го с Томом Хэнксом и Элизабет Перкинс, «Человек эпохи Возрождения» 1994 года с Дэнни Де Вито и «Сильная женщина» 2001-го с Дрю Бэрримор и Стивом Заном.

Комедия «Большой» о тринадцатилетнем мальчике, который магическим образом превращается во взрослого мужчину за одну ночь, была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший актер» (Хэнкс). «Пробуждение», рассказывающее о невропатологе, который пытается вытащить из кататонического ступора переболевших энцефалитом пациентов, получило три номинации на «Оскар».

Маршалл также снималась в кино. Она сыграла в сатирической комедии Стивена Спилберга «Тысяча девятьсот сорок первый», лентах «Старый» Новый год» и «Блондинка с амбициями», сериалах «Кости», «Красавцы» и «Лаверна и Ширли», а также принимала участие в озвучке мультсериала «Симпсоны» и картины «Несносные леди».

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Умерла режиссер «Пробуждения» и «Большого»
The Guardian. Penny Marshall, film director and star of Laverne & Shirley, dies aged 75
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