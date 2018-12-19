Премьер Бельгии подал в отставку
19 декабря 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил на заседании в парламенте о своей отставке.
Ранее две парламентские фракции внесли на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров. На прошлой неделе ушли в отставку пять членов правительства, представлявшие фламандских националистов, в знак протеста против подписания премьером миграционного пакта ООН. После этого правящая коалиция осталась в меньшинстве.
«Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан, во всяком случае на этой стадии. Я должен уважать и принять эту ситуацию, поэтому я принял решение объявить о своей отставке и немедленно направиться к королю», — заявил глава правительства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал RTBF.
После этого заседание приостановили.
Телеканал отмечает, что король Филипп может как принять, так и отклонить отставку.
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