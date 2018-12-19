Washington Post: Армения - в тройке стран, где в 2018 году победила демократия
19 декабря 2018 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Американское издание Washington Post назвало Армению одной из трех стран мира, где в 2018 году демократия победила.
Издание отмечает, что когда третий президент Армении Серж Саргсян «организовал захват власти путем внесения поправок в Конституцию, превратившийся в политика активист, журналист Никол Пашинян использовал общественное недовольство, чтобы совершить прорыв в развитии своей страны».
В статье также затронута тема внеочередных выборов в Национальное собрание Армении и «убедительной победы» возглавляемого Пашиняном блока «Мой шаг».
«Предыдущая правящая Республиканская партия Армении, которую возглавляет Саргсяна, даже не смогла достичь 5-процентного минимума, необходимого для прохождения в парламент. Опираясь на вотум доверия, Пашинян начал комплексную антикоррупционную кампанию, чтобы отчистить государственную систему», – пишет издание.
Читайте также:The Economist назвал Армению страной года
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Тбилиси транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно Кроме того, по случаю праздника Тбилисское метро и автобусы будут работать с 23:00 до 04:00 утра
Россия запретила ввоз в страну зараженных цитрусовых из Турции В последнее время Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз зараженных цитрусовых из Турции
«Манчестер Юнайтед» назначил нового и.о. главного тренера Контракт с Сульшером рассчитан до конца текущего сезона, пока «клуб ищет тренера на постоянную основу»
Замглавы МИД РФ: Расчитываем, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США «На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным», - сказал Карасин.