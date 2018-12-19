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Washington Post: Армения - в тройке стран, где в 2018 году победила демократия

Washington Post: Армения - в тройке стран, где в 2018 году победила демократия
19 декабря 2018 - 13:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Американское издание Washington Post назвало Армению одной из трех стран мира, где в 2018 году демократия победила.

Издание отмечает, что когда третий президент Армении Серж Саргсян «организовал захват власти путем внесения поправок в Конституцию, превратившийся в политика активист, журналист Никол Пашинян использовал общественное недовольство, чтобы совершить прорыв в развитии своей страны».

В статье также затронута тема внеочередных выборов в Национальное собрание Армении и «убедительной победы» возглавляемого Пашиняном блока «Мой шаг».

«Предыдущая правящая Республиканская партия Армении, которую возглавляет Саргсяна, даже не смогла достичь 5-процентного минимума, необходимого для прохождения в парламент. Опираясь на вотум доверия, Пашинян начал комплексную антикоррупционную кампанию, чтобы отчистить государственную систему», – пишет издание.

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Ссылки по теме:
Washingtonpost.com. Three countries where democracy actually staged a comeback in 2018
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