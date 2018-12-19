Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

PanARMENIAN.Net - Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на торжественной церемонии открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Открытие транслировалось на официальном сайте созданной Маском компании The Boring Company.

Ранее бизнесмен обещал открыть подземный туннель 10 декабря, но запуск был перенесен. Маск отметил, что в будущем для быстрых перемещений по туннелю в машины будут встраиваться выдвижные боковые колеса, способные выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль Tesla, пишут «Ведомости»

В Twitter бизнесмен пояснил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других электромобилей. «Можно ехать со скоростью более 240 км/ ч. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу», — добавил Маск.

Строительство туннеля протяженностью 1,14 мили (примерно 1,84 км) обошлось в $10 млн. Туннель проходит под городком Хоторн в агломерации Лос-Анджелеса. Попасть в него можно через парковку штаб-квартиры SpaceX.

Маск основал The Boring Company в конце 2016 г. Компания планирует построить две сети туннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. О начале строительства первого туннеля Маск объявил в конце июня 2017 г. Компания также обсуждает создание подземных туннелей в Техасе или Сан-Франциско.