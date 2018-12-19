В ЕС достигли согласия по запрету одноразовых пластиковых пакетов и посуды
19 декабря 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В Европейском Союзе достигнута договоренность о запрете одноразовых пластиковых тарелок и столовых приборов, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий из пластика разового пользования. Представители Европейского парламента и стран ЕС согласовали детали запрета, направленного на сокращение пластиковых отходов. Об этом сообщило 19 декабря правительство Австрии, в настоящее время председательствующей в ЕС, пишет Deutsche Welle.
«Большой шаг в борьбе против загрязнения пластиковыми отходами», - написала в микроблоге Twitter австрийский министр устойчивого развития и туризма Элизабет Кёстингер.
Целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы которым уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Через пять лет после вступления данных правил в силу пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками. Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, в частности влажные салфетки, в обязательном порядке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.
В конце октября за соответствующее предложение Еврокомиссии проголосовал Европарламент. По планам, к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.
По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объема мусора на пляжах.
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