Киргизия поддерживает кандидата Белоруссии на пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Киргизия поддерживает назначение генсеком ОДКБ госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Об этом заявил 19 декабря киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.

«В этом году председательство в ОДКБ перешло к Киргизии, я уже принял секретаря Совбеза Беларуси, мы переговорили и я подписал решение», - заявил Жээнбеков на пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

«Я считаю, что мы не должны оставлять без генсека такую важную и нужную организацию, как ОДКБ», - подчеркнул президент Киргизии.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

Ранее кандидата от Белоруссии поддержал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а до него - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.