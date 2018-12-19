МИД Армении прокомментировал заявление Мамедъярова о взаимопонимании по Карабаху
19 декабря 2018 - 14:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в беседе с PanARMENIAN.Net прокомментировала заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о достижении взаимопонимания с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном в Милане.
Она отметила, что МИД РА были обнародованы договоренности, достигнутые в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Милане в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
В частности, в последовавшем за встречей сообщении указано, что Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров «договорились в ближайшее время продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику».
«Еще одна договоренность была достигнута относительно совместного заявления руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Уже долгое время, как не удавалось принять заявления в таком формате. Тем не менее, в Милане удалось достичь согласия вокруг текста заявления», – отметила Нагдалян.
Она также добавила, что в своей речи на Совете министров ОБСЕ 6 декабря, которая опубликована МИД, и.о. главы внешнеполитического ведомства коснулся данного заявления, подчеркнув, что, «несомненно, является воодушевляющим, что после состоявшейся при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана удалось достигнуть согласия вокруг текста и принять 5-стороннее заявление».
«Он добавил, что данное заявление подтверждает важность претворения в жизнь достигнутого в Душанбе взаимопонимания в направлении интенсивной работы над дальнейшим снижением напряженности в зоне конфликта и подготовки народов к миру. В публичных заявлениях относительно подобных сложных вопросов сохранение неконфронтационной, невраждебной тональности – это уже хорошо», – отметила Нагдалян.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане.«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Мамедъяров.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
В Тбилиси транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно Кроме того, по случаю праздника Тбилисское метро и автобусы будут работать с 23:00 до 04:00 утра
Россия запретила ввоз в страну зараженных цитрусовых из Турции В последнее время Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз зараженных цитрусовых из Турции
«Манчестер Юнайтед» назначил нового и.о. главного тренера Контракт с Сульшером рассчитан до конца текущего сезона, пока «клуб ищет тренера на постоянную основу»
Замглавы МИД РФ: Расчитываем, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США «На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным», - сказал Карасин.