МИД Армении прокомментировал заявление Мамедъярова о взаимопонимании по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в беседе с PanARMENIAN.Net прокомментировала заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о достижении взаимопонимания с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном в Милане.

Она отметила, что МИД РА были обнародованы договоренности, достигнутые в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Милане в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В частности, в последовавшем за встречей сообщении указано, что Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров «договорились в ближайшее время продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику».

«Еще одна договоренность была достигнута относительно совместного заявления руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Уже долгое время, как не удавалось принять заявления в таком формате. Тем не менее, в Милане удалось достичь согласия вокруг текста заявления», – отметила Нагдалян.

Она также добавила, что в своей речи на Совете министров ОБСЕ 6 декабря, которая опубликована МИД, и.о. главы внешнеполитического ведомства коснулся данного заявления, подчеркнув, что, «несомненно, является воодушевляющим, что после состоявшейся при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана удалось достигнуть согласия вокруг текста и принять 5-стороннее заявление».

«Он добавил, что данное заявление подтверждает важность претворения в жизнь достигнутого в Душанбе взаимопонимания в направлении интенсивной работы над дальнейшим снижением напряженности в зоне конфликта и подготовки народов к миру. В публичных заявлениях относительно подобных сложных вопросов сохранение неконфронтационной, невраждебной тональности – это уже хорошо», – отметила Нагдалян.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по карабахскому урегулированию в Милане.«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Мамедъяров.