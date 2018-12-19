«Манчестер Юнайтед» назначил нового и.о. главного тренера

PanARMENIAN.Net - Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

Контракт с Сульшером рассчитан до конца текущего сезона, пока «клуб ищет тренера на постоянную основу», пишут «Ведомости» со ссылкой на клуб.

Помогать ему будут Майк Фелан, Майкл Каррик и Киран Маккенна. Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 г. Он также руководил резервной командой клуба. До назначения в английской команде работал главным тренером норвежского «Молде».

Пост главного тренера английского клуба освободился 18 декабря после того как «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении португальского тренера Жозе Моуринью. Моуринью занимал эту должность с 2016 года. С ним команда не сумела выиграть английскую премьер-лигу, в этом году показала худший старт в своей истории. В последней игре, состоявшейся 16 декабря, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3 и теперь отстает от мерсисайдцев, возглавляющих чемпионат, на 19 очков.

«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой футбольный клуб мира: Forbes в 2018 году оценил его в $4,12 млрд. У Моуринью был заключен с клубом трехлетний контракт, согласно которому он мог работать до 2020 года. Моуринью также был самым высокооплачиваемым тренером мира: порядка 15 млн евро за сезон. Сколько составит неустойка за увольнение, клуб не раскрыл, однако источник Bloomberg оценил ее в 12–16 млн фунтов.