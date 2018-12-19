Начальник полиции РА: Армения хочет использовать модель патрульной службы Грузии

PanARMENIAN.Net - В Армении хотят использовать модель патрульной службы Грузии. Об этом заявил начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян в ходе официального визита вместе с делегацией в министерство внутренних дел Грузии.

Осипян встретился с главой МВД Грузии Георгием Гахария.

«В нашей стране сейчас проходит полицейская реформа, и мы заинтересовались деятельностью патрульной службы Грузии. Хотим использовать модель патрульной службы Грузии в нашей стране… В 2019 году у нас уже будет сформирована новая патрульная служба», - заявил Осипян, пишет Грузия-Online.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Грузинский министр ознакомил армянского коллегу с осуществленными и проходящими в ведомстве реформами.

В рамках визита армянская делегация осмотрела Центр совместных операций МВД, Агентство обслуживания и Единый центр обслуживания департамента патрульной полиции. Запланировано посещение центра «112» и районного управления департамента полиции Тбилиси. Члены делегации ознакомятся со спецификой работы указанных подразделений на месте.

Делегация Армения прибыла в Грузию с двухдневным официальным визитом.