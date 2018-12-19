Начальник полиции РА: Армения хочет использовать модель патрульной службы Грузии
19 декабря 2018 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении хотят использовать модель патрульной службы Грузии. Об этом заявил начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян в ходе официального визита вместе с делегацией в министерство внутренних дел Грузии.
Осипян встретился с главой МВД Грузии Георгием Гахария.
«В нашей стране сейчас проходит полицейская реформа, и мы заинтересовались деятельностью патрульной службы Грузии. Хотим использовать модель патрульной службы Грузии в нашей стране… В 2019 году у нас уже будет сформирована новая патрульная служба», - заявил Осипян, пишет Грузия-Online.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Грузинский министр ознакомил армянского коллегу с осуществленными и проходящими в ведомстве реформами.
В рамках визита армянская делегация осмотрела Центр совместных операций МВД, Агентство обслуживания и Единый центр обслуживания департамента патрульной полиции. Запланировано посещение центра «112» и районного управления департамента полиции Тбилиси. Члены делегации ознакомятся со спецификой работы указанных подразделений на месте.
Делегация Армения прибыла в Грузию с двухдневным официальным визитом.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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