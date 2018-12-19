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В Тбилиси транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

В Тбилиси транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно
19 декабря 2018 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - В новогоднюю ночь общественный транспорт в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Об этом заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Кроме того, по случаю праздника Тбилисское метро и автобусы будут работать с 23:00 до 04:00 утра. А канатная дорога - до 03:00 часов. Мэр сообщил, что в новогоднюю ночь будут курсировать 156 автобусов по 74 маршрутам. Максимальный интервал между автобусами составит минут 30 минут, отметил мэр, пишет Sputnik-Грузия.

«Они (автобусы – ред.) отвезут пассажиров до мест проведения праздничных мероприятий, до площади Первой Республики, также до станций метро и до центральных транспортных узлов», - заявил Каладзе.

Метрополитен будет обслуживать пассажиров бесплатно и в рождественскую ночь. Метро 7 января будет работать до 04:00 утра.

Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20181219/243554295/Transport-v-novogodnjuju-noch-v-Tbilisi-budet-besplatnym.html

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Sputnik-georgia.ru: Транспорт в новогоднюю ночь в Тбилиси будет бесплатным
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