В Тбилиси транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

PanARMENIAN.Net - В новогоднюю ночь общественный транспорт в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Об этом заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Кроме того, по случаю праздника Тбилисское метро и автобусы будут работать с 23:00 до 04:00 утра. А канатная дорога - до 03:00 часов. Мэр сообщил, что в новогоднюю ночь будут курсировать 156 автобусов по 74 маршрутам. Максимальный интервал между автобусами составит минут 30 минут, отметил мэр, пишет Sputnik-Грузия.

«Они (автобусы – ред.) отвезут пассажиров до мест проведения праздничных мероприятий, до площади Первой Республики, также до станций метро и до центральных транспортных узлов», - заявил Каладзе.

Метрополитен будет обслуживать пассажиров бесплатно и в рождественскую ночь. Метро 7 января будет работать до 04:00 утра.

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