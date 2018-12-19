Пашинян: Азербайджан отверг петербургские и венские договоренности по Карабаху

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами заявил, что Азербайджан с самого начала отверг достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности по Карабаху.

«Вся проблема заключается в том, что Азербайджан с самого начала утверждал, что подобных договоренностей и вовсе нет. Что касается этой повестки, то это повестка официального переговорного процесса, который проводится с участием сопредседателей. Хочу обратить внимание всех на тот факт, что я не принимал участия в каком-либо официальном переговорном процессе. Я вообще не участвовал ни в каком переговорном процессе. Дважды мы провели небольшой разговор с (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым», – отметил Пашинян.

20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая 2016 года в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.