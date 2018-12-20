Пашинян: У Армении сейчас нет возможностей по закупке американского оружия
20 декабря 2018 - 09:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На данный момент у Армении нет возможности по закупке американского вооружения. Об этом в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.
«Да, Болтон (советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон – ред. ) приехал в Армению, поступило предложение. Это было заявление, конкретных возможностей и предложений мы не видим», – отметил Пашинян, пишет Panorama.am.
В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. На встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном он отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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