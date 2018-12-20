Пашинян: У Армении сейчас нет возможностей по закупке американского оружия

PanARMENIAN.Net - На данный момент у Армении нет возможности по закупке американского вооружения. Об этом в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Да, Болтон (советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон – ред. ) приехал в Армению, поступило предложение. Это было заявление, конкретных возможностей и предложений мы не видим», – отметил Пашинян, пишет Panorama.am.

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. На встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном он отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.