Власти США хотят снять санкции c UC Rusal в течение месяца

PanARMENIAN.Net - Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о планах снять санкции c En+, UC Rusal и ОАО «Евросибэнерго» Олега Дерипаски в течение 30 дней. Условием снятия санкций станет фактический отказ бизнесмена от контроля во всех этих компаниях, пишут «Ведомости».

Доля Дерипаски в En+, которая является контролирующим акционером второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельцем крупных ГЭС в России «Евросибэнерго», будет снижена с почти 70% до 44,95%. В будущем у бизнесмена не будет права увеличивать свою долю. Блокирующий пакет должен быть передан структурам, никак не связанными с Дерипаской. Одним из возможных владельцев этих акций может стать ВТБ или другая финансовая структура, не попавшая в санкционный лист, уточняет OFAC.

Дальнейшее снижение пакета Дерипаски будет обеспечено в результате обмена доли Glencore в UC Rusal (8,75%) на долю в En+. Еще часть пакета бизнесмен должен будет передать на благотворительность. Никаких денег за все эти транзакции Дерипаска и его структуры получить не должны.

Какая в итоге доля в En+ останется у Дерипаски, OFAC не пишет. Но оно указывает, что голосовать Дерипаска сможет не более чем 35%.

Не будут голосовать своими пакетами и члены семьи бизнесмена. Это право они передадут «независимой третьей стороне». О ком идет речь, OFAC не сообщает. Но известно, что члены семьи бизнесмена на 1 января этого года владели 11,4% компании, в том числе 5,8% принадлежали жене Дерипаски Полине и 1,75% – его тестю Валентину Юмашеву.

Не будет голосовать своим пакетом и ВТБ. Он тоже передаст это право «независимой третьей стороне».

UC Rusal, «Евросибэнерго» и En+ также обязались предоставлять американскому ведомству полную информацию о своей деятельности. В числе прочего En+ будет передавать OFAC протоколы заседаний советов директоров.

Вашингтон 6 апреля 2018 включил крупнейшую в мире за пределами Китая алюминиевую компанию UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаску из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина в санкционный список SDN.

В сентябре российские СМИ сообщили, что фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США. Отмечалось, что действие американских санкций привело к снижению объемов производства «Арменала» и может привести к полной остановке завода.