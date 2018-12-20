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Турция готовится к военной операции в Сирии

Турция готовится к военной операции в Сирии
20 декабря 2018 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция проводит интенсивную работу по подготовке к проведению военной операции в Сирии. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Это первое официальное заявление Анкары после того, как стало известно о решении США вывести войска из Сирии.

«Теперь перед нами стоят Манбидж и восток Евфрата. Мы проводим интенсивную работу по этой теме», - отметил глава минобороны, пишет ТАСС со ссылкой на NTV.

Министр также прокомментировал авиаудары ВВС Турции по северным районам Ирака. По его словам, «удары наносились с особой точностью, чтобы минимизировать ущерб для мирного населения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря сообщил о намерениях начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» - Анкара считает их сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. До этого Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.

Ссылки по теме:
Tass.ru. В Турции заявили об интенсивной подготовке к операции в Сирии
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