Члена ИГ осудили на 40 лет за попытку устроить «второе 11 сентября»

PanARMENIAN.Net - Член террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абдулрахман Эль-Бахнасави был приговорен к 40 годам лишения свободы за попытку устроить «второе 11 сентября». Об этом сказано на сайте прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

20-летний гражданин Канады планировал взорвать бомбы на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка, а также расстрелять мирных жителей на концертных площадках. Таким образом он намеревался посеять хаос и разрушения в Нью-Йорке во славу ИГ. Атаки планировалось провести во время священного для мусульман месяца Рамадан в 2016 году, пишет Lenta.ru.

Как заявил прокурор Джеффри Берман для этой цели он отметил места закладки бомб на карте ньй-йорского метрополитена и приобрел материалы для их изготовления. «Эль-Бахнасави стремился создать следующее «11 сентября», — отметил прокурор.

Эль-Бахнасави был задержан в мае 2016 года в Нью-Джерси, куда он прибыл из Канады. Позднее были определены двое его сообщников, Талх Харун и гражданин Филиппин Расселе Салике. Согласно плану террористов, Харун должен был приехать из Пакистана после консультации с «экспертами», а Салике отвечал за сбор финансирования атаки. Обнаружить первого террориста помогла работа агента ФБР под прикрытием, в переписке с которым он утверждал, что «американцы заслуживают атак», и что он собирается «устроить второе 9/11».