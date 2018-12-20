Посольство Армении в РФ призывает граждан РА не участвовать в несанкционированных митингах
20 декабря 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в РФ призывает граждан республики воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.
«В социальных сетях в последние дни распространяется информация о проведении 22 декабря 2018 года митинга у здания посольства в Москве.
В связи с этим напоминаем, что по российскому законодательству, публичные мероприятия (акций в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) проводятся в соответствии с установленным порядком и на основании соблюдения ряда организационных условий в целях предотвращения нарушений общественного порядка.
Призываем наших сограждан соблюдать требования закона и воздержаться от несанкционированных действий и нарушения общественного порядка»,- говорится в заявлении.
Отмечается, что посольство не может нести ответственность за действия, происходящие вне территории дипломатической миссии.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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