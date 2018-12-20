Посольство Армении в РФ призывает граждан РА не участвовать в несанкционированных митингах

PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в РФ призывает граждан республики воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

«В социальных сетях в последние дни распространяется информация о проведении 22 декабря 2018 года митинга у здания посольства в Москве.

В связи с этим напоминаем, что по российскому законодательству, публичные мероприятия (акций в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) проводятся в соответствии с установленным порядком и на основании соблюдения ряда организационных условий в целях предотвращения нарушений общественного порядка.

Призываем наших сограждан соблюдать требования закона и воздержаться от несанкционированных действий и нарушения общественного порядка»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что посольство не может нести ответственность за действия, происходящие вне территории дипломатической миссии.