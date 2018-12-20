Пашинян и Путин встретятся до конца 2018 года
20 декабря 2018 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин встретится с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном на следующей неделе, в ходе его визита в Москву. Об этом Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции.
Российский лидер не назвал конкретный предмет переговоров, отметив, что у двух государств ровные отношения, пишет «МИР 24».
Президент призвал в отношениях с Арменией развивать то, что было создано предыдущими поколениями руководителей базы и исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе. Именно это и станет основным вопросоми переговоров с Пашиняном.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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