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Пашинян и Путин встретятся до конца 2018 года

Пашинян и Путин встретятся до конца 2018 года
20 декабря 2018 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин встретится с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном на следующей неделе, в ходе его визита в Москву. Об этом Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

Российский лидер не назвал конкретный предмет переговоров, отметив, что у двух государств ровные отношения, пишет «МИР 24».

Президент призвал в отношениях с Арменией развивать то, что было создано предыдущими поколениями руководителей базы и исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе. Именно это и станет основным вопросоми переговоров с Пашиняном.

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Mir24.tv: Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном
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